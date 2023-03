Zelfde resultaat, ander gevoel voor mannen Oranje-Rood: ‘We creëerden meer en waren agressief’

In het Brabants onderonsje in de Tulp Hoofdklasse tussen de mannen van Oranje-Rood en HC Den Bosch kwam zaterdag geen winnaar. De Eindhovenaren maakten het meest aanspraak op de zege, maar daarvoor was het rendement te laag: 2-2.

Dat een eindstand niet altijd iets zegt over het gevoel, daar kunnen ze bij Oranje-Rood over meepraten. Vorige week vielen er harde woorden na het gelijkspel (eveneens 2-2) tegen laagvlieger Schaerweijde, zaterdag was het gemoed bij Oranje-Rood na de remise tegen HC Den Bosch meer opgewerkt. Het resultaat tegen de provinciegenoot – een directe concurrent in de strijd om de play-offs - was weliswaar niet het gewenste, maar het vertoonde spel gaf de Eindhovense burger moed. Oranje-Rood liet namelijk zien wel degelijk te kunnen knokken en dat was één van de dingen waar het de week ervoor aan schortte.

In de derby met Den Bosch leek het ook even een hele vervelende middag te worden voor de ploeg van coach Jeroen Baart. Al vroeg zette Bosschenaar Koen Bijen Oranje-Rood op achterstand en de thuisploeg kon daar niet bijster veel tegenover stellen. Na rust draaide Oranje-Rood de duimschroeven aan en via een rake strafcorner van Sam Lane kwam de ploeg langszij.

Even later tipte Thibeau Stockbroekx de 2-1 binnen, nadat Thomas Briels een aanval over meerdere schijven panklaar legde voor zijn Belgische landgenoot. Oranje-Rood probeerde daarna druk naar voren te houden, maar kon niet voorkomen dat Den Bosch alsnog op gelijke hoogte kwam. Die tik kwamen de Eindhovenaren – ondanks een handvol kansen en strafcorners – niet meer te boven, waardoor Oranje-Rood wederom genoegen moest nemen met één punt.

Aanvaller Briels baalde van de puntendeling, maar zijn humeur werd na afloop snel beter door een grote delegatie jeugdige Belgische fans die aanwezig waren. Die waren speciaal voor de Belgische Oranje-Rood-spelers Arthur de Sloover, Thibeau Stockbroekx én Briels naar Eindhoven gekomen om hun helden aan het werk te zien in het shirt van de Eindhovense hoofdklasser. ,,Hartstikke tof dat die met zoveel personen aanwezig waren’’, vond Briels. Ook hij zag dat het sowieso al volle bak was op de Eindhovense tribune. ,,Dat is ook waar we het voor doen, alleen hadden we graag zowel al die supporters als onszelf beloond met drie punten.’’

Ruimte voor een slecht humeur is er bij Briels toch al bijna niet, want afgelopen week maakte hij via zijn sociale mediakanalen bekend dat hij en zijn vriendin in de zomer hun eerste kindje verwachten. ,,Heel leuk nieuws inderdaad, een klein meisje. Ik kijk ontzettend uit naar die nieuwe levensfase.’’ Of het vaderschap ook gevolgen voor zijn topsportcarrière heeft weet de oud-international van België nog niet. Net zoals zijn teamgenoten is ook Briels vastbesloten om dit seizoen met Oranje-Rood de play-offs te halen, al weet hij ook dat wat dat betreft de tijd rijp wordt voor een driepunter. Volgend weekend wacht de clash met Rotterdam.

Scoreverloop: 4. Bijen 0-1, 41. Lane 1-1 (sc.), 47. Stockbroekx 2-1, 53. Hayward 2-2 (sc.)