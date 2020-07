Brabant aan Rijk: meer geld nodig voor noodlijdende gemeenten

Om te voorkomen dat gemeenten massaal gaan bezuinigen op cruciale basisvoorzieningen of de belastingen fors verhogen, vraagt de provincie Noord-Brabant om structureel meer geld van het Rijk. De financiën stonden door forse tekorten binnen het sociaal domein al onder druk, en dat is tijdens de coronacrisis alleen maar opgelopen, zegt gedeputeerde Wil van Pinxteren. Hij wil onder meer dat er nieuwe afspraken worden gemaakt over die structurele tekorten in het sociaal domein.