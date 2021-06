Brabant kan door extra rijksgeld meer veeboeren opkopen en is daar blij mee

DEN BOSCH - De provincie Brabant is blij met het extra budget om meer veeboeren in de buurt van beschermde natuurgebieden te kunnen uitkopen. De belangstelling voor die ‘piekbelastersregeling’ bleek eerder al groot, met het extra geld van het Rijk kunnen meer bedrijven worden geholpen.

Dat stelt de provincie in een reactie op het besluit van landbouwminister Carola Schouten om 130 miljoen extra uit te trekken voor de gerichte aankoop van bedrijven met veel stikstofuitstoot in de buurt van Natura2000-gebieden. Eerder werd daarvoor al 350 miljoen gereserveerd. Brabant zou daarvan in totaal 53 miljoen krijgen en kon daarmee naar verwachting 35 tot 45 veehouderijen en zo’n vijf- tot zevenhonderd hectare landbouwgrond aankopen.

Quote We kunnen nu sneller uitstoot reduceren en meer bedrijven helpen Erik Ronnes, Gedeputeerde

Met de extra impuls worden die aantallen hoger. Het budget komt in stappen naar de provincies toe. In de eerste ronde had Brabant zestien miljoen euro tot zijn beschikking. Daarvoor meldden zich 29 bedrijven, waarvan er 22 voldoen aan alle criteria. Tien bedrijven konden met de zestien miljoen worden aangekocht, de rest kwam in de wachtkamer terecht. Voor die ondernemers ontstaan nu nieuwe kansen.

,,Met de aanvullende middelen kunnen we nu met alle 22 bedrijven in gesprek gaan over aankoop”, zegt gedeputeerde Erik Ronnes. ,,Daarmee kunnen we sneller meer stikstofuitstoot reduceren, én we kunnen meer bedrijven helpen die willen stoppen.”

173 Brabantse varkenshouders doen mee aan saneringsregeling

Brabant herbergt in totaal 130 agrarische bedrijven die voldoen aan de criteria van deze regeling qua uitstoot en afstand (maximaal tien kilometer) tot beschermde natuur.

Het extra budget van Schouten is nodig omdat een andere regeling - de warme sanering varkenshouderij - minder succes heeft dan Schouten had verwacht en gehoopt. Van de 430 varkensboeren die zich hadden aangemeld, stoppen er uiteindelijk maar 278. Bijna tweederde daarvan - 173 varkenshouders - komt uit Brabant.

Omdat de interesse landelijk gezien tegenvalt, blijft er geld over. Het gaat om 170 miljoen euro, die worden ingezet voor meerdere andere stikstofmaatregelen, waaronder dus het opkopen van piekbelasters.

