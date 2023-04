Brabant Water controleert waterleidingnet in Stratum. ‘Gebruikers merken er weinig tot niets van’

Eddy Euverman (1943-2023) was een groot ijsman achter de schermen

EINDHOVEN - Vanaf de opening van de Eindhovense kunstijsbaan in 1969 was Eddy Euverman op en rond het ijs te vinden. Eerst als bedrijfsleider, later werd hij directeur. Daarnaast speelde hij, het liefst achter de schermen, een belangrijke rol in de ijshockeysport. Hij overleed op vrijdag 7 april. De uitvaart is maandagmiddag 17 april in Heeze.