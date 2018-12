Brabantse politiebaas: 'Aanpak drugshandel heeft absolute prioriteit'

'De brutaliteit van deze criminelen is onacceptabel.' Woedend was hij twee maanden terug toen er middenin een Eindhovense wijk een drugstruck in vlammen opging. Het was een van de weinige keren dat de naam van Frans Heeres even veelvuldig opdook in krantenkolommen. De Zuid-Hollander, die na vijf jaar per 1 januari afscheid neemt als de grote baas bij het politiekorps in Oost-Brabant, beweegt liever in de schaduw: ,,De spotlight moet op de collega's die het echte werk doen", zegt hij.