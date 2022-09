Brabantse topadvocaat Bert de Rooij stopt: ‘Mijn cliënten deugen. Althans, de meesten’

Thijs Manders investeert in praktijkop­lei­ding voor ingenieurs: Core uit Eindhoven wil uitgroeien tot nationaal innovatie­cen­trum

EINDHOVEN - Studerende ingenieurs klaarstomen voor de praktijk. Dat is koren op de molen van Thijs Manders. Daarom gaat hij investeren in Core, dat jong talent opleidt via projecten voor innovatieve oplossingen voor de circulaire economie.

14 september