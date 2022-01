‘Brabantse wolf’ loopt nog steeds rond; aangereden dier was een zwerver

EINDHOVEN - De wolf die zondagavond werd aangereden op de A67 bij Leenderheide is niet het roofdier dat zich sinds twee jaar in het zuidoosten van Brabant heeft gevestigd. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het onderzoek.

Voor schapenhouders in de regio is het wellicht slecht nieuws: de ‘GW1625', de wolf die ruwweg tussen Weert en Eindhoven zijn leefgebied heeft, loopt daar nog steeds rond. Uit eerste onderzoek is gebleken dat het dier dat eerder deze week werd doodgereden op de A67 ter hoogte van de wijk Ekenrooi (Aalst-Waalre) niet de hier gevestigde wolf is, maar een zwerver.

Uit onderzoek blijkt dat het gaat om een jonge wolf

Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) van de universiteit in Utrecht heeft sectie verricht op de wolf. ,,Daaruit is naar voren gekomen dat het een jonge wolf is”, zegt Johan Mees, wolvenexpert van de provincie. ,,Er is bijvoorbeeld gekeken naar de slijtage van het gebit. Het dier is één tot twee jaar oud.”

Daarmee is zo goed als uitgesloten dat het de GW1625 is. ,,Die zit al zo'n twee jaar in het gebied. Bovendien verlaten ze de roedel pas als ze een jaar oud zijn. Dus de gevestigde wolf moet zeker drie jaar oud zijn.“

Mees houdt nog een kleine slag om de arm. ,,Ultieme zekerheid hebben we pas als het DNA-onderzoek is afgerond, maar je mag er wel vanuit gaan.”

Wolf mogelijk afkomstig van roedel Leopoldsburg

Waar de dode wolf wel vandaan komt, is nog niet duidelijk. Mogelijk is het dier afkomstig van de roedel die leeft in het gebied bij het Belgische Leopoldsburg, net over de grens onder Lommel. De jonge wolven daar zijn nu op een leeftijd dat ze er alleen op uit trekken. ,,Dat is een van de scenario's", aldus Mees.

De (voorlopige) conclusie dat de GW1625 nog rondloopt, wil zeggen dat boeren en schapenhouders op hun hoede moeten blijven. De gevestigde wolf heeft in de peelregio al de nodige schapen te grazen gehad. Mees benadrukt dat het dus belangrijk blijft om aan de schapen en ander vee te beschermen.