Brabantse ziekenhuizen doen oproep voor extra mankracht

,,Op dit moment hebben we nog voldoende capaciteit. Maar je weet niet in hoeverre er nog een toename van coronapatiënten komt’’, zegt een woordvoerder van het St. Anna Ziekenhuis over de oproep. De overheid maakte het deze week al makkelijker voor voormalig zorgpersoneel om terug te keren in het ziekenhuis. Verpleegkundigen en artsen wiens registratie in het BIG-register is verlopen na 1 januari 2018, mogen bij uitzondering weer aan de slag in de zorg, zonder dat zij zich opnieuw in het register inschrijven.