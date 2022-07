Brand bij appartementencomplex in Eindhoven, 48-jarige man aangehouden op verdenking van brandstichting

De brandweer werd rond 22.30 uur gealarmeerd en was met twee blusvoertuigen aanwezig. Het was enige tijd onduidelijk waar de brand precies had gewoed. Uiteindelijk bleek het te gaan om een klein brandje op de gang van de eerste verdieping. Een matras zou mogelijk in brand hebben gestaan. Een woordvoerder van de veiligheidsregio Zuidoost-Brabant meldt dat de brand onder controle is.