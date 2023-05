Brand in blikjesfabriek Helmond onder controle

Helden van de schaduw zoeken naar licht op ‘muzikale herstelrou­te’

EINDHOVEN - Ze hebben allemaal een verleden (of heden) in verslavingen, maar werken via de muziek aan herstel; de popmuzikanten van het Will Hawkins Collectief. Op zaterdag 10 juni presenteren ze in PopEi in Eindhoven de (gratis) muzikale voorstelling ‘De Helden van de Schaduw’.