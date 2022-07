Brand in hoek Philips Stadion: buitenzijde beschadigd

PS­V-supporters blaken van vertrouwen op fandag, spelerspa­ra­de in plaats van handteke­nin­gen­ses­sie

EINDHOVEN - Vol vertrouwen leven PSV-supporters toe naar het nieuwe voetbalseizoen. Voor het eerst in twee jaar was er zaterdag weer een fandag. Een handtekening scoren van een van de veelbelovende aanwinsten of nieuwe trainer zat er deze keer niet in. Een spelersparade om het stadion was het alternatief.

16 juli