Brand in OK-complex in Catharina Ziekenhuis, operaties uitgesteld

STRP Festival neemt centrum van Eindhoven over

EINDHOVEN - Eigenlijk is het een nieuw festival. Zo ervaren STRP-directeur Ton van Gool en zijn medewerkers het tenminste. Want na twee online versies (‘Dat viel bepaald niet mee’) is het kunst- en technologiefestival wég uit het Klokgebouw en voortaan te vinden op locaties in het centrum.

3 april