Brand in woning in Eindhoven slaat over naar buurpand, maar is snel onder controle

‘Niet zomaar meer woningen bouwen in dichtbe­volk­te buurt Blaarthem’ in Eindhoven, bewoners willen meer groen en ruimte voor ontmoeting

EINDHOVEN - Het stond er plompverloren, in een artikel in deze krant: Blaarthem is vol. In een brief aan de gemeenteraad legt voorzitter Jan van Geffen van stichting Blaarthem het uit: er is te weinig groen en te weinig ruimte om te ontspannen in de zeer dichtbevolkte buurt in Gestel, Eindhoven.