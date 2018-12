Brand op zolder van huis in Eindhoven, bewoners op tijd buiten

Klant is woedend over broodje en slaat en bespuugt medewerker van broodjes­zaak Bufkes Eindhoven

24 december EINDHOVEN - Een klant heeft op 13 oktober een medewerker van broodjeszaak Bufkes in Eindhoven in het gezicht geslagen met zijn vuist, omdat hij niet tevreden was met zijn broodje. De politie komt nu met beelden van de dader, want de hij is nog steeds niet gevonden.