Brandweer rukt uit voor ‘rokend’ gemeentehuis in Best, blijkt loos alarm

PSV’er Mauro Júnior onderzocht door Braziliaan­se toparts, die ook Neymar behandelt

PSV heeft ingestemd met een onderzoek van de Braziliaanse toparts Rodrigo Lasmar bij Mauro Júnior. Deze medicus is ook behandelend geneesheer bij bijvoorbeeld Neymar, de ster van Paris Saint-Germain. Neymar is vandaag in Qatar door Lasmar geopereerd.