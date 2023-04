Brandweer uit voorzorg naar Eindhoven Airport, toestel met barst in een ruit landt veilig

Feest op het Huygens Lyceum; uit je comfortzo­ne komen en als toetje rapper Archi­trackz

EINDHOVEN - Geen les donderdag voor de leerlingen van het Huygens Lyceum, maar zwerfafval opruimen, slaapzakken verzamelen, de voedselbank spekken en kunstwerken maken. Met hun talenten een positieve impact maken op de samenleving. En er is feest, want het nieuwe gebouw is eindelijk klaar.