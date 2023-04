Bredase dieven stalen voor 1,5 ton aan goederen: maanden celstraf geëist

indebuurt.nl Wil je zien: kuikentjes en geitjes geboren in Eindhoven

De lente is in volle gang en dat betekent dat we komende tijd pasgeboren dieren kunnen spotten. Het eerste geboortenieuws uit Eindhoven is al een feit. Bij het Wasven zijn eendjes geboren en bij Eigen Wijs Boerderij lopen babygeitjes rond.