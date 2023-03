Brieven Ι Brabanders zijn helemaal niet zo leuk Ι Moeilijke puzzels Ι Verheerlijken van gokken

VAN DE LEZEREINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via vandelezer@ed.nl. Hieronder een selectie van wat we allemaal in onze mailbox krijgen.

Brabanders

Dit weekend stond er een groot artikel in de krant over de Brabander. Allereerst: de Brabander bestaat niet en ik houd niet van generaliseren. Het zijn allemaal vooroordelen en de mensen van boven de rivieren worden gediscrimineerd in het artikel. “Boven de rivieren is het eerst drie keer ikke en dan pas een ander” lees ik en “we zijn veel nuchterder dan de mensen boven de sloten”.

Schandalig om mensen uit andere delen van het land zo neer te zetten. Ook de koning en zijn familie wonen boven de rivieren. Het heet discriminatie en uw krant geeft dit soort mensen een podium. Gerrie van den Elzen is nog nooit in het buitenland geweest en ik zou hem dringend willen aanraden om zo gauw mogelijk op reis te gaan om zijn horizon te verbreden. Hij komt er dan misschien achter dat Boekel niet het middelpunt van het heelal is.

Ik woon hier al bijna mijn hele leven en ik heb ook een mening over Brabanders in het algemeen. Veel Brabanders roddelen, zijn leuk voor eigen mensen die tot dezelfde groep behoren en sluiten anderen uit. Schelden kunnen ze heel goed bij gebrek aan woorden en ze hebben vaak losse handjes. Ik ben op een vriendelijke vraag over een geparkeerde camper als antwoord in de gang van mijn woning in elkaar geslagen. De dader heeft alles ontkend en kreeg hulp van een paar vriendjes uit de straat. Allemaal Brabanders en niet gemoedelijk.

Zeker niet de mooiste

Ik kan een boek schrijven over mijn leven in Brabant en hoewel ik ook hele aardige en nette personen ken, vind ik de Brabander nou niet de leukste bewoner op aarde en zeker niet de mooiste. Ik ben overal in de wereld geweest en ik heb veel mensen ontmoet die aardiger, socialer en intelligenter zijn dan veel mensen in deze provincie. Wat maakt het uit waar je wieg heeft gestaan, we zijn allemaal gelijk en iedereen heeft goede en minder goede eigenschappen. Graag een excuus voor de belediging van mensen die niet in Brabant wonen of geboren zijn. Discriminatie is bij wet verboden en dat moeten Brabanders ook weten!

Mw. Drs. M.J.E. van der Kley, Eindhoven.

Gepuzzel

Fijn dat er in de zaterdagkrant zóveel puzzels staan. Maar er moet me toch wat van het hart. Ik vind de beoordelingen nogal hoog liggen Sudoku en Binaire beide puzzels 3 sterren. Er zijn vast meer mensen zoals ik, die wat lager liggen in hun mogelijkheden, maar wel heel graag meepuzzelen! Zou u daar rekening mee willen houden?

Joke Boerma, Eindhoven

Jackpot

Het viel mij deze week weer op, een artikel over iemand die de jack-pot wint in Holland Casino. Is dit een gesponsord materiaal? Dat is op de site niet te zien. En zelfs dan is het toch niet correct om zo vaak dit soort meldingen te doen, het verheerlijken van gokken door de grote winsten te laten zien. Met promopraatje over hoe groot de kans op winst is.

Paul Osinga, Son en Breugel