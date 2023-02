Brieven | ‘Gevulde’ Van Dale zal gewijzigd moeten worden | Zelfde tactiek Russen als in de koude oorlog

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 24 februari in de krant verschenen.

‘Gevulde’ Van Dale zal gewijzigd moeten worden

In de kinderboeken van Roald Dahl moet het woord Dik vervangen worden. Ons Nederlands woordenboek Dikke van Dalen mag dus niet meer. Zal dan zeker de Gevulde van Dalen gaan heten.

Gijs van Hapert, Oirschot

Negatieve gedachten bij dienstplicht onterecht

Wat een negatieve gedachte over het leger heeft Hans van Lierop (Opinie ED 21-2). Zelf was ik 18 maanden in dienst en mijn ervaring is niet dat dienstplichtigen nooit de motivatie kunnen hebben die nodig is voor een geloofwaardige en slagvaardige krijgsmacht. Het was volgens hem een onwelkome onderbreking van zijn studie en maatschappelijke leven en financiën. Het is alleen maar ik. Hij schrijft ook over zijn groep: een groter stelletje lamzakken, ook de officieren, ben ik in mijn leven nooit meer tegen gekomen. Maar zelf hoorde hij hier toch ook bij en dan vraag ik mij af waarom blijf je daar dan? Want tijdens mijn opleiding heb ik bij collega’s gezien dat als je iets pertinent niet wil en je gaat recalcitrant gedrag vertonen, je binnen afzienbare tijd uit dienst was. Daar moet je natuurlijk dan wel de ballen voor hebben.

Theo van Tulden, Soerendonk

Overdrijven om een verhaal leuk te maken

Als we nu ook al kinderboeken corrigeren dan is het einde zoek (Jos Kessels 22-2). Soms moet je overdrijven om een verhaal duidelijk en leuk te maken. Verhalen in boeken zijn vaak fictie; kinderen weten dat best en weten, als ze dat is verteld, heus wel wat kan en wat niet kan. Hierin ligt ook een taak van het onderwijs en de ouders. Natuurlijk moet je mensen niet beledigen maar dat wil niet zeggen dat je nu alle boeken moet gaan corrigeren. Kies gewoon de juiste boeken met een goed maar leuk verhaal met leuke namen die het voor kinderen aantrekkelijk maakt om te lezen.

Jannie Vermeulen, Eindhoven

Acceptatie gedrag gaat vooraf aan verandering

Bij publicaties over ongewenst gedrag gaat het meestal niet over de verantwoordelijkheid voor eigen gevoelens van het slachtoffer en de dader: de werknemer of de werkgever. Dit belangrijke aspect blijft onderbelicht, maar is een essentieel element bij de probleembenadering en de gedragsverandering die gevraagd wordt van slachtoffer en dader. Immers, acceptatie van het eigen gedrag en de ik-eigen gevoelens gaat vooraf aan de verandering van datzelfde gedrag.

Frans Poos, Asten

Mensen in nood sturen kind niet alleen

Men vraagt zich af waarom zoveel (vorig jaar 4200) minderjarigen zich zónder begeleiding in Ter Apel hebben aangemeld. Die kinderen worden door hun ouders/familieleden tegen forse bedragen aan mensensmokkelaars meegegeven, met alle risico‘s van dien. Om zodoende ná opvang en een verblijfsstatus snel de familie over te laten komen voor huisvesting! Suggestie: de kinderen zo goed mogelijk opvangen maar voor de ouders/familieleden een langere wachttijd instellen voor hereniging en huisvesting! Mensen in echte nood sturen hun kind niét alléén op pad.

Ans de Kok, Eindhoven

Na verbod slim in het stiekem roken

Roken is ongezond dat staat buiten kijf. Echter, voor veel GGzE cliënten is roken een strohalm die enigszins plezier geeft in hun moeilijke bestaan. In mijn kostschool tijd mocht je ook niet roken, maar ik en mijn medebewoners werden slim in het stiekem roken. Dat was veel ‘lekkerder’, het werd massaal omarmd. Maak rookvrije ruimten in zorginstellingen en geef de GGzE bewoners de gelegenheid op vaste plekken een sigaretje op te steken. Daar heb je geen rechter of rookbeleid voor nodig, menselijk handelen is in dit geval de gewenste oplossing.

Ben Geerts, Eindhoven

Zelfde tactiek Russen als in de koude oorlog

Tijdens de koude oorlog was ik als reserve inlichtingen/verbindingsofficier gedetacheerd bij het geallieerde hoofdkwartier van Nothern Armygroup in Gutersloh in Duitsland. De verwachting was dat de Russen zouden aanvallen over de Noord-Duitse laagvlakten. Na de val van de “Muur” vernam ik het Russische strijdplan van destijds. Niet de Russen zouden als eersten aanvallen maar de Oost-Duitse troepen moesten de spits afbijten, de geallieerde troepen doen uitputten en munitiearm maken, waarna de Russen het ‘werk’ kwamen afmaken. Nu zien we de Russen dezelfde tactiek herhalen in de strijd bij het Oekraïense Bachmut. Eerst stuurt het Kremlin de Wagnergroep naar voren om het Oekraïense leger uit te putten en munitiearm te maken. Na decimering van de Wagnergroep wordt deze de laan uit gestuurd, waarna de Russen (denken) het ‘werk’ zelf te kunnen afmaken.

Pieter Hendrickx, Waalre