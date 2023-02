Brieven | Gráág stagevergoeding betalen voor jeugdig talent mbo-er | Ik leen mijn kinderen niet uit voor de Krim

LEZERSBRIEVENLezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 16 februari in de krant verschenen.

Stagevergoeding voor jeugdig talent mbo-er

Het is blijkbaar niet gelukt om een afspraak vast te leggen over een stagevergoeding voor mbo’ers (ED 15-2). Ik snap daar helemaal niks van. Onderwijsinstellingen, de overheid en werkgevers zaten aan tafel met minister Dijkgraaf. In deze arbeidsmarkt, met vele niet in te vullen vacatures en toenemende vergrijzing, wil je toch graag jeugdig talent over de vloer? Je bedrijf presenteren als interessant, leerzaam en toekomstgericht? Dan betaal je toch gráág een stagevergoeding van bijv. EUR 250 per maand, zelfs wanneer ze nog een of twee dagen in de week naar school moeten? Als je dit als werkgever niet begrijpt, dan is er iets goed mis met de maatschappelijke antenne.

Ronald Bobbe, Eindhoven

Mbo-werkers waren de specie in de muren

Als eigenaar-directeur van een bedrijf actief in bouw, makelaardij en verzekeringen had ik een mix van mbo-, HTS- en universitaire medewerkers. De mbo-werkers waren de specie in de muren. Zij stonden altijd klaar om problemen op te lossen en hadden een verbindende rol tussen alle medewerkers. Terwijl de zogenaamd hoog gekwalificeerden vaak twijfelden vroegen zij advies bij de mbo-medewerkers. In mijn bedrijf was geen sprake van denigrerend gedrag, zij hadden elkaar nodig en ik zou dit gedrag nooit accepteren. Onze werkgevers schreeuwen om mbo medewerkers, praktisch ingestelde mensen die de volle waardering ruimschoots verdienen.

Ben Geerts, Eindhoven

Bedrijven kom over de brug voor slachtoffers

Het is fijn dat de bevolking gisteren met een inzamelactie hopelijk en waarschijnlijk een paar honderd miljoen euro bijdraagt voor de hulp aan de slachtoffers van deze vreselijke ramp. Maar waar blijven de grote bedrijven? Met de miljardenwinsten van Shell en andere oliemaatschappijen en ook van ASML, Unilever, ABN-Amro, ING, Rabobank, energiemaatschappijen en supermarkten kunnen ook wel eens over de brugkomen. Niet met een paar miljoen maar met een paar miljard.

Peter Snijders, Valkenswaard

Koppelen van konijnen is onzin in de krant

Een halve pagina besteden aan het koppelen van konijnen (ED 11-4), ik wist niet wat ik zag. Er zijn toch wel belangrijker dingen om de krant mee te vullen. En dat alles onder begeleiding van een gedragsadviseur (?), het is echt te gek voor woorden. Laat die mensen zich met dingen bezighouden waar het echt om gaat in het leven. Hopende nooit meer van die onzin tegen te komen in de krant.

Carla Caspers, Nuenen

Geen zilverling voor musical met onwetenden

Volgend jaar Jesus Christ Superstar en op korte termijn weer De Passion. Mij zullen ze er nooit zien omdat de (hoofdrol)spelers geen enkele binding hebben noch enig benul van het echte verhaal. Freek Bartels bevestigt dit als hij met droge ogen beweert: ‘Ik zie Judas als iemand die het beste met Jezus voorhad’ (ED 14-2). Dat zegt toch genoeg? In het artikel staat verder dat de bijbel bij de familie Bartels vroeger niet op tafel lag en dat wordt nu alleszins duidelijk. Nee, voor een musical met dit soort onwetenden in de hoofdrol heb ik geen zilverling over.

Lambert Verhoeven, Nijnsel

Helaas komt rechter te pas bij discriminatie

Etnisch profileren is discriminatie en nu bij wet verboden (ED15-2). Terecht dat de marchaussee naar andere middelen moet kijken. Tegelijk is de hele discussie opmerkelijk. Alles lijkt in ons tolerant Nederland van weleer in de wet verankerd te moeten worden. Het ontbreekt ons aan zelfreflectie en aan respect voor onze naasten. De huidige politiek is vooral op het gebied van homo en transgender naar buiten gericht. Maar als puntje bij paaltje komt moet helaas de rechter eraan te pas komen.

Erik Wils, Valkenswaard

Cruiseschip Europa begint water te maken

De torenhoge schuldenlast van veel Zuid-Europese landen zorgen voor een onhoudbare situatie in onze eurozone (ED 14-2). We zien de euro daardoor steeds zwakker worden. Die landen hebben al zoveel schuld opgebouwd, dat we de rente eigenlijk moeilijk kunnen verhogen, willen we er niet met zijn allen eraan onderdoor gaan. Het luxe cruiseschip Europa begint water te maken. Gooien we reddingsvlotten overboord en nodigen we noordelijke landen uit om daarin plaats te nemen, of blijven we wachten tot het cruiseschip in de golven naar de zeebodem verdwijnt?

Mario Verhees, Asten

Gratis ov geen oplossing voor verkeersarmoede

Volgens GroenLinks en PvdA is er in ons land sprake van vervoersarmoede (ED 13-2). Om dat tegen te gaan willen ze het ov gratis maken voor de laagste inkomens. Een onzalig en stigmatiserend idee dat problemen meer verergert dan oplost. Rond ov-gebruik hangt een zweem van ‘armoede’ of ‘gehandicapt zijn’. Met dit idee wordt dit stigma alleen maar versterkt. Ten tweede zal het de nu al aanzienlijke kloof tussen arm en rijk verder vergroten. En ten derde is het geen oplossing voor het probleem vervoersarmoede. Dat wil immers niet alleen zeggen dat mensen het ov niet kunnen betalen, maar ook en vooral dat zij geen ov-aanbod hebben. In dat geval haalt gratis ov dus niets uit. In Duitsland wordt dit jaar het 49-euro-ticket ingevoerd. Al het regionale ov voor 49 euro per maand voor iedereen, ongeacht status of banksaldo. Dat is al een beter idee. Nóg beter zou zijn om de kwaliteit van ons ov te verbeteren.

Oscar van Schijndel, Eindhoven

Herinnert u zich déze nóg nóg nóg?

Wijlen Radio Veronica was niet écht voor de ‘rebelse’ jeugd (ED 13-2). Getuige de vele familiaire programma’s als Kookpunt, Men vraagt, Jukebox en -ja zelfs- een jazz- en klassiek programma. Ook was het geen piraat. Het marktaandeel was circa 2 miljoen luisteraars, waar het huidige ‘Radio Veronica’ niet aan kan tippen. Ook niet aan de sfeer en programmering van toen. Het is alleen de naam nog. Toch weer leuk ‘live’ vanaf de Norderney in A’dam deze week met o.a. Tinus en Lex! En Ad Bouman is er woensdag- en vrijdagmiddag te gast. Herinnert u zich déze nóg nóg nóg? We gaan ff luisteren naar het sfeertje met de programmamakers van weleer! á Propos: Radio Caroline is nog steeds in de lucht met scheepsbel 24/7 op AM 648! En wat te denken van Radio192Veronica?

Theo Erkens, Veldhoven

Voor arbeidsmigranten is alles goed geregeld

Opvallend dat ‘links’ Nederland als het om het vermeende maatschappij ontwrichtende effect van migratie gaat ineens de arbeidsmigranten als boosdoeners aanmerken. De overgrote meerderheid van de arbeidsmigranten heeft een woning geregeld door bemiddeling van hun werkgever of detacheringbureau. Arbeidsmigranten -zowel die met de handen als met het hoofd werken- komen ons land meehelpen opbouwen. Dat is een heel andere categorie dan gelukszoekers waarvan je maar moet afwachten of ze überhaupt willen integreren.

Rob van den Berg, Vessem

Bomenbelijd redde veel bomen bij veilig maken N270

Het nieuws over het veilig maken van de N270 tussen Venray en Deurne viel ons, stichting Boombelijd Deurne, koud op het dak (ED 30-1 en 11-2).

Wij zijn geen actiegroep of bomenredders/knuffelaars. Wij komen op voor bomen, natuur en klimaat en streven ernaar dat iedere gekapte boom in Deurne wordt herplant. De berichtgeving geeft de indruk dat wij hebben toegegeven en dat daardoor vele bomen ten gronde worden gericht. Wij hebben ernaar gestreefd om zoveel mogelijk bomen te behouden. Bomen met grote kruinen halen meer fijnstof uit de lucht dan jonge bomen. Het duurt jaren voordat een jonge boom een grote kroon heeft en voldoende schaduw biedt aan automobilisten en fietsers.

Volgens het plan van de provincie Noord Brabant zouden 220 laanbomen worden gekapt en 148 kleine bomen terug geplant. Het verlies van 1,3 hectare Walsbergse bos zou worden gecompenseerd door een storting van ruim €217.000 in het Groenfonds. Hiermee zou elders in de provincie bos worden aangeplant.

Door ons ingrijpen worden er 10 bomen minder gekapt en 62 bomen extra aangeplant

Door ons ingrijpen worden er 10 bomen minder gekapt en 62 bomen extra aangeplant. 188 bomen kunnen worden herplant langs de N270 en 22 langs aanliggende gemeentelijke wegen. Hiernaast wordt gestreefd naar bomen met voldoende stamdikte 20-25 indien mogelijk en verstandig.

De 1,3 hectare Walsbergse bos die zou worden gekapt is nu teruggebracht naar 1 hectare. Echter wordt er op een locatie in ’t Zandbos toch 1,3 hectare aangeplant. Hiervoor wordt het bestemmingsplan gewijzigd en zal de aanplant binnen 3 jaar worden gerealiseerd. Dit is een extra compensatie bovenop de financiële compensatie die de provincie al in het Groenfonds had gestoken.

Dit alles is in goed overleg gebeurd tussen provincie Noord-Brabant, gemeente Deurne, Strukton en stichting Boombelijd. Waren wij niet in actie gekomen dan had het veilig maken van de N270 er geheel anders uit gezien. Voor ons een positieve uitkomst.

Stichting Boombelijd blijft zich actief inzetten voor het behoud van bomen. Zij wordt betrokken bij de reconstructie van het vervolgtraject tussen Deurne en Helmond. We hopen dat er dan wel de juiste berichtgeving in uw krant zal staan.

Gisela Frissen uit Deurne schrijft namens stichting Boombelijd Deurne.

Ik leen mijn kinderen niet uit voor de Krim

Rusland stuurt zijn leger de grens over met Oekraïne en bezet een relatief klein deel van dat land. In een jaar oorlog zien we een duidelijke escalatie van de betrokkenheid van het Westen bij die oorlog. Waar gaat dat heen?

Ondanks hevige bombardementen, waar de hele oostzijde onder te lijden heeft, blijft Oekraïne zich verzetten onder leiding van president Volodymyr Zelensky. Totdat deze charismatische leider wapens vraagt aan het westen en ze nog krijgt ook. Hij wil zwaardere artillerie en krijgt deze. Hij wil luchtafweer systemen Patriots en die komen er. Hij wil tanks, niet de minste Leopard II, en 100 tanks gaan richting Kiev. Het is niet voldoende hij wil er 300, zegt hij, en ook die komen er. Want wij zijn aan de winnende hand, zegt hij.

Maar als er niet gewonnen wordt en het slagveld ligt open, dan vraagt hij onze F-16’s en daarna de F-35’s? Nog niet gewonnen Volodimir? Dan vraagt hij het laatste wat hij vragen kan: manschappen. Een mobilisatie van Europese soldaten. Rusland kan putten uit een leger van 500.000 man en Oekraïne niet. Zelenski gaat die dus aan Europa vragen, want hij wil ‘winnen’.

Maar waar gaat het om? Een klein aanhangsel, een schier eilandje genaamd de Krim. Waar al eerder om gevochten is. Ik leen daarvoor mijn kinderen of kleinkinderen niet uit. De oplossing ligt volgens mijn geringe militaire kennis in onderhandelen. Vladimir Poetin en Volodimir Zelenski zullen zich moeten melden aan de onderhandelingstafel en in onderhandelingen een positie moeten vinden.

Een militaire overwinning zit er niet in volgens mij, tenzij Rusland er in slaagt om het maar voort te laten etteren en Oekraïne plat bombardeert en de bevolking zich uiteindelijk overgeeft.

Jos Rombouts, Veldhoven