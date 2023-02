Brieven | Prima aandacht voor digitalisering bij ouderen | Houd alles op de ouderwetse manier bereikbaar

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 2 februari in de krant verschenen.

Prima aandacht voor digitalisering bij ouderen

Graag complimenteer ik het ED voor de aandacht aan de digitalisering van de maatschappij en de gevolgen daarvan voor 2,5 miljoen Nederlanders die problemen hebben met het werken met digitale apparatuur. Met name Diede Hoekstra voor ‘Afhankelijkheid onder ouderen’ (ED 1-2). Het interview met mevrouw Teurlincx (91) was zeer levendig en werd onderstreept door de foto van Kees Martens. Echt een aansprekend artikel waarin mevrouw Teurlincx zelf duidelijk maakt waar voor haar de digitale schoen wringt. De analyse ‘Veel ouderen redden zich digitaal niet’ was helder en beschreef hoe veel mensen buiten de samenleving worden geplaatst door digitale vernieuwingsdrang. In zijn column sloot Jos Kessels zich mooi bij dit onderwerp aan.

Lida Calis, Eindhoven

Geen recensies van klassieke concerten

Het valt me op dat er al een hele tijd geen recensies van klassieke concerten in het ED worden gepubliceerd. Het is zo jammer dat uitvoerenden, van met name ons eigen gerenommeerde orkest philharmonie zuidnederland, zo geen podium meer krijgen voor feedback van het publiek. Zo ook het concert afgelopen zondagmiddag, waarbij onze jonge chef-dirigent het orkest tot grote hoogte leidde en daarmee de orkestleden en het publiek meenam in zijn aanstekelijk enthousiasme. Wat zou het mooi zijn geweest als zijn buitengewone directie zou zijn weerspiegeld in een, al dan niet kritische, opinie van deskundigen. Het is een gemis voor een grote groep mensen, die uit deze recensies ook weer inspiratie halen om nieuwe luisteraars mee te nemen en kennis te laten maken met deze vorm van cultuur. Ik hoop van ganser harte dat u de beslissing wilt herzien.

Astrid Camp, Best

Het wordt 'feest’ in de wijk na HOV-3

Patrick van Heeswijk uit Nuenen maakte mij blij (ED 28-1) met zijn ingezonden brief over de HOV-route. Niet alleen bewoners van de Meckelenburglaan worden verblijd met een HOV-lijn. Wij, in de Achtse Barrier, krijgen ook een eigen HOV lijn. Deze loopt vanaf het Centraal Station via de Achtse Barrier naar Eindhoven Airport. Daarom gaat de gemeente bij ons de Marathonloop, tussen de Huizingalaan en de Boschdijk, ombouwen. Van een 2x2-baansweg naar een 1x1-baansweg met ruime busbanen. Nu is het al een ‘feest’ om van de Marathonloop gebruik te maken in de spits, wij verwachten dat het, nadat onze HOV-3 route in gebruik is genomen, het pas echt een geweldige partij wordt. Op dit moment hebben we al last in de wijk van vrachtauto’s die de Marathonloop mijden en zich over de Franse baan, een 30km weg, naar de Boschdijk spoeden. Wij zijn bang dat we straks ook al het verkeer vanaf de Hondsruglaan/Tempellaan, dat de puinhoop op de Marathonloop gaat vermijden, in onze wijk mogen begroeten.

Peter van der Linden, Eindhoven

Geen duidelijkheid over gesplitste woning

Met veel interesse las ik het artikel over kamerverhuur/opgesplitste woningen (ED 30-1). Ikzelf woon ook in een huis waarin dit van toepassing is. Mijn huisbaas geeft aan niet op de hoogte van de wijziging in regelgeving te zijn geweest en heeft hierdoor geen ontheffing aangevraagd. In het artikel wordt aangegeven dat er per geval gekeken wordt naar de beste oplossing. De communicatie die wij tot nu toe met de gemeente hebben gehad gaat echter alleen maar over het handhaven van deze wetgeving. Dit terwijl er in onze omgeving geen enkele overlast veroorzaakt word! Wie kan er hier zorgen voor duidelijkheid?

Wouter Hoek, Eindhoven

‘Van Houtjes’ hebben er potje van gemaakt

Eindhoven en Philips waren onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Werk en sociale voorzieningen in elk opzicht. Vele mensen hebben hun brood verdiend bij het ooit zo solide bedrijf. En ja, er zijn ook in het verleden diverse reorganisaties geweest. Maar de ‘Van Houtjes’ hebben er nu wel een potje van gemaakt. Dit behoeft geen extra uitleg, u kunt het herhaaldelijk lezen in deze krant. Allebei komen ze er mooi mee weg, met vervroegd pensioen. Ze waren er echt aan toe. Ze komen gezamenlijk in de loop der jaren aan sallarisen en bonussen rond de 50 miljoen euro en de beetjes. Prima te verdedigen zei Frans van Houten destijds ook nog aan de media. De lachende derde is in ieder geval niet de massa mensen die nu weer ontslagen wordt.

Henk Piepenbrock, Lommel

Verslag demonstratie op A12 was niet objectief

Met enorme verbazing las ik het artikel over de demonstratie op de A12 (ED 30-1). Het lijkt op propaganda om te demonstreren op snelwegen. De demonstranten worden als ‘helden’ beschreven. Onvoorstelbaar. Het zijn personen die een enorme overtreding maken en hiervoor op passende wijze vervolgd en gestraft moeten worden. Werden de protesten door boeren en blokkeerfriezen ook zo bericht in het ED, nee. Van objectiviteit is helaas geen sprake.

Mark van Hoof, Steensel

Houd alles op de ouderwetse manier bereikbaar

Twee jaar heb ik een cursus gegeven aan ouderen die nog nooit gewerkt hadden met een computer, maar ik ben ermee gestopt. Het begon met leren omgaan met toetsenbord en muis. Oefenen gaat heel goed met eenvoudige spelletjes en kleine opdrachtjes maar het kost ouderen tijd om hiermee handigheid te krijgen, vooral voor degenen zonder type ervaring. Omgaan met een toetsenbord vraagt dagelijks oefenen en dat is een hele opgave voor deelnemers op leeftijd en ze krijgen nooit meer de vaardigheid van een jongere. De cursus duurde 10 middagen, een middag per week. Telkens legde ik 15 minuten iets uit, waarna iedereen hiermee 45 minuten mocht oefenen op een eigen computer.

Maar ouderen, ik zelf ben 83, krijgen steeds meer moeite met het onthouden van nieuwe dingen. Sommigen schreven de volgorde van handelen op zoals ik dat demonstreerde. Helaas moest ik elke week opnieuw weer voordoen en uitleg geven op onderdelen die eerder waren behandeld. Na 10 lessen waren we niet verder gekomen dan les 4 of 5!

Omgaan met een PC of een mobiele telefoon is steeds ingewikkelder geworden. Het instellen van je email is bijvoorbeeld bij elke provider anders. Ook vinden er voortdurend aanvullingen en wijzigingen plaats op bestaande programma’s. Dat vraagt om continu aanpassen door de gebruiker en dat lukt bij ouderen niet meer. Zij zijn bang om iets fout te doen en dat gevoel wordt nog eens versterkt door de vele berichten over het kapen van gegevens en het stelen van je spaarcentjes.

Het wordt de hoogste tijd dat overheid, semi-overheden, banken en andere instanties gaan inzien dat alles ook op de “ouderwetse” manier toegankelijk en bereikbaar moet blijven. Er valt ook nog heel veel te winnen in het vereenvoudigen en duidelijker maken van programma’s. Het is niet alleen de computer; ook betalen met telefoon of pinpas is voor velen een straat te ver. Daarom mag het contante betalen nooit worden afgeschaft. Reken er niet op dat deze groep zal afnemen; iedereen wordt ouder en verliest bepaalde vaardigheden en dat geldt ook voor degenen die nu nog jong zijn!

J. van Boheemen, Son en Breugel