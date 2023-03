Brieven | Vliegveld De Peel brengt vervuiling, stikstof en geluidhinder | Wel pijplijn voor olie in Afrika niet voor water

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 2 maart in de krant verschenen.

Door vliegveld De Peel vervuiling, stikstof en extreme geluidhinder

In het artikel ‘Onderzoek Vredepeel bijna klaar’ wordt aangegeven dat realisatie van vliegveld De Peel een ongelofelijke puzzel is (ED 23-2), die niet oplosbaar is.

De vraag die in het onderzoek centraal staat is of er voldoende stikstofruimte is om 24 dagen per jaar met het gevechtsvliegtuig F-35 te vliegen vanaf vliegveld De Peel. Uitzonderingen in frequentie van aantal uren zijn oefeningen bij mogelijk dreiging enzovoort. Ook Navo opdrachten kunnen en zullen meer inzet vragen.

Vliegbasis De Peel / Luitenant-generaal Bestkazerne ligt in of zeer nabij de Natura 2000 gebieden Deurnese Peel, Mariapeel, Grote Peel en rondom het vliegveld vele (20) woonkernen. Defensie wil het vliegveld weer operationeel maken. De landelijke overheid heeft aangegeven dat in dit gebied een stikstofreductie dient te komen van 70 tot 80 procent die onder andere door de agrarische sector zal moeten worden gerealiseerd. Hieruit blijkt dat een mega extra belasting op de natuur door de F-35 zal plaatsvinden en heropening van het vliegveld onverantwoord blijkt.

Daarnaast zijn er nog twee andere, meer reële opties. De ene is dat het ministerie besluit landbouwbedrijven in de omgeving op te kopen en te sluiten. Daardoor neemt de stikstofdepositie rondom de vliegbasis af, waardoor er ruimte ontstaat om weer boven de Peel te gaan vliegen. De algemene verwachting is dat dit een erg kostbare en onmogelijke weg zal zijn en de stikstofdepositie weer zal toenemen.

Er is/wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar de geluidhinder in en om de omliggende dorpen van het vliegveld

In het onderzoek is/wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar de geluidhinder in en om de omliggende dorpen van het vliegveld. Het nieuwe vliegtuig, de F-35, produceert veel meer geluid dan bijvoorbeeld de F-16. Deze produceert maximaal ± 79 dB de F-35 108 dB - 120 dB. Gehoorschade kan optreden bij ± 80 dB. Bovenal produceert de F-35 veel meer laagfrequent geluid dat voor nog meer hinder (herrie) zorgt.

Dit betekent dat er gigantisch meer uitstoot zal zijn van Co2, stikstof en fijnstof, om maar niet te spreken van de veel hogere geluidsoverlast dan voorheen met de F-16, dit in en om de woonkernen en Natura 2000 gebieden. Agrarische bedrijven uitkopen, bij woonkernen rond het vliegveld extra geluidisolatie toepassen en daarbij opgemerkt dat isoleren om laagfrequent geluid buiten de woning te houden nagenoeg niet mogelijk blijkt. Dit alles geeft geen oplossing van de vervuiling, stikstofdepositie, overlast en extreem geluidhinder.

Theo van Gemert, Gemert

Wel pijplijn voor olie maar niet voor water

Het lukt een oliereus om 1400 kilometer pijpleiding aan te leggen in Afrika. 2025 klaar voor transport van olie naar een grote haven. Natuur en mens moeten inleveren maar maakt niet uit, die pijplijn komt er. Wel een leiding aan kunnen leggen voor het leegzuigen van dat arme aardbolletje, maar een pijplijn voor transport van water naar de droge gebieden in dat continent, krijgen wij als ras niet voor elkaar. Total-Shell-Exxon verdienen miljarden aan het leegzuigen van de aarde. Waarom niet een giga deel daarvan besteden aan het vruchtbaar maken van die streken met pijpleidingen met schoon drinkwater? Ga er maar vanuit dat er in de Afrikaanse landen flink wat munten voor vergunningen worden betaald die bij enkelen in de zakken belanden. Geld als drijvende kracht op het arme aardbolletje uit te wonen? Hoe slim is ons ras?

Joost van Hassel, Helmond

Braakliggende terreinen zijn vloek in de stad

Ik ben trots op Eindhoven, generaties van mijn familie hebben er gewoond. Maar van een pareltje kun je niet spreken, het is eerder een lelijk eendje. Echter, lelijke eendjes kunnen mooie zwanen worden, maar dan moet je wel in sprookjes geloven. De braakliggende terreinen zijn een vloek voor de stad, het lijkt wel op vlek tyfus, er liggen kasten vol met bebouwingsplannen al jaren te wachten op concrete invulling. Dat is een grote schande voor de vijfde stad van ons land, zichzelf Brainport noemende. Maak je Brainport verhaal waar en ga als de bliksem aan de gang met de bouw van duizenden woningen die hard nodig zijn!

Ben Geerts, Eindhoven

Innovatieve oplossingen voor woningnood

What’s new Petra Bies (ED 28-2)? In onze jonge tijd, de 60-er jaren (ik ben van 1946) woonde iedereen op een kamertje in bij ouders, oma’s, zelfs buren. Zelf heb ik in een verbouwde goederentrein gewoond met man en baby. Een huidig tiny-home is er een paleis bij. Stalen wanden en geen isolatie. In die tijd hadden we ook nog échte winters. Ik hoor je al zuchten ;-). Andere tijden, naoorlogse geboortegolf, we leven in een compleet andere wereld nu. Mijn punt? Destijds vonden we een oplossing voor dit huisvesting probleem, waarom kan men nu niet wat meer innovatieve oplossingen bedenken? Is het een generatie verschil? Zeker!

Ans Janssens, Eindhoven

Geld innen was belangrijk, maar wat deed de regering in al die jaren: bezuinigen

Geld ging jaren boven veiligheid, zo vermeldde de voorpagina (ED 25-2). Duidelijk helemaal waar! Helaas was de opdracht aan de parlementaire commissie veel te beperkt. Want hoewel het helemaal duidelijk was dat het vergaren van geld veel belangrijker was dan veiligheid zou de commissie zich ook hebben moeten kunnen buigen waar dat zo hard benodigde geld dan wel voor nodig was. Want de diverse elkaar opvolgende regeringen hebben niet veel anders gedaan dan bezuinigd!

Stevig bezuinigd werd er zoal op politie, de rechterlijke macht en het openbaar ministerie. Zodanig dat nu zelfs rechters en officieren van justitie dreigen te gaan staken. Gelukkig voor hen neemt de politie een fors aantal aangiften door gebrek aan mankracht niet in behandeling waardoor de druk op deze organisatie enigszins wordt verlicht. Bizar natuurlijk. Dat de veiligheid van de burger hiermee niet gediend is, is vanzelfsprekend.

De gezondheidszorg: niet alleen werden ziekenhuizen gesloten, maar voor veel mensen met een laag inkomen zijn noodzakelijke medicijnen door het eigen risico onbereikbaar geworden. Het verschil in levensverachting tussen degenen met een laag inkomen is onacceptabel.

De bejaardenzorg veel bejaardentehuizen zijn gesloten en de hulpbehoevende bejaarde is voortaan op de thuiszorg aangewezen waarop al stevig bezuinigd werd en wordt. Veilig wonen is voor een groot aantal bejaarden een utopie geworden. Het vaderlandse leger werd vrijwel wegbezuinigd zodat Nederland weerloos is tegenover vrijwel elke vijand. De nationale veiligheid wordt hier ook geen dienst mee bewezen. Als klap op de vuurpijl is zelfs op de belastingdienst zoveel bezuinigd, dat zelfs de inkomsten van onze gulzige overheid onder druk staan.

Misschien moet er een nieuwe onafhankelijke dienst in het leven worden geroepen. Zoiets als de rekenkamer die ons burgers vertelt waar onze belastingcenten aan besteed worden. Laat in deze onafhankelijke dienst een aantal huisvrouwen zitting nemen, die weten tenminste met beperkte middelen een huishouden draaiende te houden.

Henk van Liempt, Eindhoven