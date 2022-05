Brug van 13.000 bierkratjes bij de TU/e redt het niet: ‘Er zijn wel wat traantjes gevloeid’

Astrid traint na covid voor de halve marathon: ‘Het herstel ging moeizaam, ik heb veel tranen gelaten’

EINDHOVEN - Eerst een paar circuitjes en daarna nog een Coopertest. Dat bepaalde het startniveau van Astrid van Rooij (50) uit Geldrop, in oktober wil ze de halve marathon in Eindhoven lopen. ,,Best pittig. Toen ik aan de Coopertest begon, was ik al doodmoe”, zegt ze. Covid had haar vorig jaar flink te pakken, en dat deed wat met haar conditie.

10 mei