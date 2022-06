Buikdansen, penalty schieten en in de weer met kunst; Lampegats Gemengd Mannenkoor jubileert

Steenbakkers: „Ik wil jullie van harte feliciteren met het 25-jarig jubileum. Het stadsbestuur is jullie zeer erkentelijk voor jullie rol binnen de gemeente Eindhoven. Op naar de volgende 25!″

Op ‘schoolreisje’

Om het jubileum te vieren werd evenementenbureau ‘Never ever blue’ gevraagd een programma te organiseren voor de leden. Laura Conradi, eigenaresse van het bureau: „LMGK kwam bij ons met het verzoek om iets te organiseren. Zelf dachten ze aan wandelen in de Oisterwijkse bossen. Maar wij hadden toch andere ideeën. Het is juist leuk om iets te organiseren wat je niet verwacht. En in een stad als Eindhoven zijn er zoveel unieke en ludieke plekken te vinden, dus hebben we een atypisch ‘schoolreisje’ georganiseerd in Eindhoven zelf.”

De leden vertrokken in drie groepen, na de huldiging, op tandems naar het Stroomhuis waar een les buikdansen op het programma stond. Bij wijkkunstenaar Dwaalhaas in Woensel-West konden de leden zich wagen aan het maken van kunst. De middag werd afgesloten met een bezoek aan Stadionbar 'de Aftrap’ waar gezongen werd met PSV-supporters en penalty's gescoord.

‘Publiek erbij betrekken’

Ward Overeem is voorzitter van LMGK: „Een van onze sterkste punten is dat we bij onze activiteiten altijd het publiek erbij betrekken. Samen zingen zit in het DNA van ons koor. Ook zijn er in de afgelopen 25 jaar hechte vriendschappen ontstaan, dat samenzijn is echt belangrijk voor ons.”

Het LMGK werd 25 jaar geleden opgericht door onder andere Frans Kriesels, Jack van den Eijnden en Annie van der Ven. De gezamenlijke liefde voor het carnaval speelde een grote rol bij de oprichting van het koor. Kriesels: „Als ik terugkijk op de afgelopen 25 jaar dan ben ik vooral trots op Musical Carnavalx. Het bedenken en uitvoeren hiervan wat een feest is dat. Het wedstrijdelement wat hierin zit dat maakt het een ervaring voor ons als koor, maar ook voor de mensen in de zaal.”

‘Begrafenis Doornroosje’

Jack van den Eijnden, koorlid van het eerste uur: „Mij is vooral bijgebleven de laatste keer dat we de carnavalsmis in de Catharinakerk uitvoerden. Muisstil was het in de kerk toen we met onze indrukwekkende lijkstoet de kerk inliepen. De begrafenis van ons eigen ‘Doornroosje’, ja, dat was wel wat. Maar, ik geniet ook iedere donderdagavond van onze repetitie.”

Annie van der Ven valt Jack bij: „Het gevoel wat ons koor brengt, dat is een feest op zich voor mij. En met zo'n dag als vandaag is het 25-jarig jubileum meer dan geslaagd”.