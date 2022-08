Buitenlandse orders stuwen verkopen bussenbouwer Ebusco op, veel meer orders na coronacrisis

Je maaltijd laten bezorgen en er meteen je afval in gooien, dat kan bij het Parkhuisje

EINDHOVEN - Het is paars/roze, heet Parkhuisje 3 en staat in het Urban Sportpark aan de Elburglaan in Eindhoven. Het is een afvalbak en tegelijkertijd een afhaalpunt om eten te laten bezorgen. Eindhoven is de eerste stad in Nederland waar dit huisje staat.

9 augustus