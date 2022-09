Burendag in Eindhoven, ruim honderd initiatieven om elkaar beter te leren kennen

EINDHOVEN - Het is de zestiende editie van Burendag in Nederland op zaterdag 24 september. Een traditie die ieder jaar plaatsvindt in het vierde weekend van september. Aan het initiatief van koffiemaker Douwe Egberts en het Oranje Fonds doen inmiddels honderdduizenden buren mee.

Doel is om mensen dichter bij elkaar te brengen en buurten socialer en leuker te maken. Bewoners organiseren activiteiten. Een spelletjesmiddag, een barbecue, klussen of tuinieren, het kan allemaal als het maar samen gebeurt. In Eindhoven zijn ruim honderd initiatieven aangemeld. We pikken er een paar uit.

Italiaans thema

De wijk Heesterakker houdt zaterdag een Burendag met een Italiaans thema ‘Viva Heesterakker’. Van 12.00 tot 16.00 uur zijn er activiteiten op het grasveld bij de Venetiëstraat met creatieve workshops, muziek, pizza en ijs. Marja Dijkman van Leefbaarheidsteam Heesterakker Leeft!: ,,Burendag is belangrijk omdat we de sociale cohesie in de wijk willen bevorderen. We hopen dat buurtbewoners elkaar ontmoeten voor een beter wijkgevoel.”

Op de Bloemfonteinstraat 62 in stadsdeel Tongelre houden lokale ondernemers, stichtingen en andere organisaties zaterdag het Bloemfonteinfestival. Van 13.00 tot 18.00 uur is de buurt welkom voor een middag met muziek, eten, workshops en informatiekraampjes. Ron Krielen van Bron van Doen, een van initiatiefnemers. ,,De ruimte wordt momenteel opnieuw ingericht van een kaal plein tot een groene omgeving met daaromheen diverse publieke functies voor de wijkbewoners. Het festival is tevens de opening van het vernieuwde Sint Josephgebied.”

Garage sale

In de wijk Achtse Barrier is zaterdag een garage sale op de Médoclaan, Spaaihoefweg, Tullelaan, en Périgordlaan. Spullen die niet meer gebruik worden, verkopen buurtbewoners op hun oprit of in de garage of voortuin tussen 10.00 en 17.00 uur. Volgens initiatiefnemer Emiel Vosters is het tevens een mooie gelegenheid om een rondje te wandelen en kennis te maken met de buren.

In wijkcentrum De Mortel, Savoiepad 14, treedt Kindercircus SimSalaBim op. Jonge circusartiesten tussen 7 en 16 jaar laten hun kunsten zien. Er is één voorstelling om 14.00 tot 15.30 uur. Kaartjes zijn gratis verkrijgbaar aan de bar van De Mortel.

In het Philipsdorp houdt zaterdag de Kunsterij, Iepenlaan 40, een Burendag. Alle activiteiten zijn gratis. Zij rijden met de huifkar van wijkcentrum ’t Bellefort (09.45 uur) naar wijkcentrum de Meerpaal. Daar is een kienspel met een hapje en drankje. De speeltuin is open. Om 11.30 uur gaan ze weer terug naar ’t Bellefort voor de lunch. Daarna zijn er Oudhollandse spelen tot 15.30 uur.

Kijk op burendag.nl voor activiteiten in eigen buurt.