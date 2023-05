Burgemeester is ‘agressie en intimidatie helemaal beu’ en doet voortaan aangifte als Nuenenaren het gemeentebestuur bedreigen

INTERVIEW met video Fred Rutten had Van Nistel­rooij tegen willen houden om te vertrekken bij PSV: ‘We zijn allemaal debet aan deze situatie’

Het viel PSV-coach Fred Rutten vrijdag zichtbaar zwaar om te praten over het vertrek van Ruud van Nistelrooij, die woensdag afstapte bij PSV en coach-af is. ,,Ik weet hoe hij zich voelt, in welke situatie hij zit. Daarbij zit er nog een verschil in of je zelf weggaat of weg moet.”