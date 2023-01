Burgemeester Van Bree van Geldrop-Mierlo tijdens nieuwjaarsspeech onder stralende zon: ,,Oprecht luisteren naar elkaar”

GELDROP-MIERLO - Burgemeester Jos van Bree kon er natuurlijk niet omheen: tijdens zijn nieuwjaarsspeech stond hij nog even stil bij het overlijden van een 65-jarige Geldroppenaar. Die werd in augustus tijdens de highlandgames dodelijk getroffen door een uit koers geraakte ijzeren bal. ,,Dat heeft ons allemaal geraakt", aldus Van Bree.

De jaarlijkse speech vond zondag plaats in de openlucht vanaf het podium bij het ijsbaantje op het Geldropse Horecaplein. In de voortijdige voorjaars-openlucht en onder een stralende zon. Eindelijk en gelukkig, zullen de Wintersfeer-organisatoren hebben gedacht, want zelden werd de schaatspret rond de jaarwisseling zo gehinderd door regen als dit jaar. En maandag wordt het ijsbaantje alweer afgebroken.

Ruim 6000 euro voor wensambulance

Bij de bijeenkomst werd ook de opbrengst van de Geldropse glazen huis-variant bekendgemaakt: 6115,55 euro voor de stichting Wensambulance. Het bedrag werd bijeengebracht door luisteraars van lokale radiozender Kommus, door het aanvragen van plaatjes. Kommus zond voor het eerst uit vanuit een (deels) glazen studio naast de ijsbaan.

Terug en vooruitblikken en een ‘stukje preek’

Zoals dat gaat met nieuwjaarsspeeches was ook die van Van Bree een mix van terug- en vooruitblikken en van een ‘stukje preek'. Terugblikkend zei de burgemeester onder meer trots te zijn op de manier waarop omwonenden zich ontfermden over in Geldrop en Mierlo opgevangen Oekraïners en op het gastheer zijn voor de ZLM wielerwedstrijd die finishte in Mierlo. Hij zei ook het spijtig te vinden dat dat maar eenmalig was. (voor de regio heeft het evenement geen prioriteit, red.)

Vooruitblikkend bracht Van Bree nog even naar voren dat de verbreding van de A67 opnieuw vertraging heeft opgelopen. En dat op korte termijn overleg plaatsvindt met de lokale evenementenorganisatoren over de mogelijkheden die er zijn om een ongeval-risico zoals bij de highlandgames te minimaliseren.

Quote Een klimaat waarin het ‘wij tegen zij’ ontstaat en waarin iedereen zich, langzaam maar zeker, onveilig, onvrij en ontheemd gaat voelen Jos van Bree, burgemeester

Een moreel beroep hoort er ook bij in een dergelijk speech. De Geldrop-Mierlose burgemeester maakte van de gelegenheid gebruik om het te hebben over het afnemende vertrouwen in de politiek en de toenemende polarisatie: ,, Opmerkingen en ideeën als ‘ze doen toch wat ze zelf willen’, ‘ze denken alleen maar aan zichzelf’, ‘ze snappen ons niet’, het voedt de tweedeling in onze maatschappij en daarmee een klimaat waarin het ‘wij tegen zij’ ontstaat en waarin iedereen zich, langzaam maar zeker, onveilig, onvrij en ontheemd gaat voelen. Dus laten we in verbinding blijven met elkaar. Oprecht luisteren naar elkaar, snappen wat de ander belangrijk vindt en jezelf kwetsbaar opstellen.”

Volledig scherm Burgemeester Jos van Bree © Corrie de Leeuw

Van Bree kwam ook nog met wat cijfers: Geldrop-Mierlo groeide dit jaar naar 40.445 inwoners. Er waren 367 geboortes en 385 overlijdens. 1.763 personen verhuisden naar een andere gemeente, 1.752 personen verhuisden juist naar Geldrop of Mierlo. Vanuit het buitenland vestigden zich 587 mensen in Geldrop of Mierlo en naar het buitenland verhuisden 242 mensen. Het inburgeringsexamen werd door 88 nieuwe inwoners afgerond.

Volledig scherm De laatste dag dat er geschaatst kon worden op het Geldropse Horecaplein, scheen eindelijk de zon. Het was dan ook heel druk. © Corrie de Leeuw