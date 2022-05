Burgerberaad kost te veel tijd en geld; college Eindhoven wil voorlopig geen nieuwe inspraakvorm

EINDHOVEN - Het Burgerberaad in Eindhoven komt er voorlopig niet, als het aan het huidige, oude college van B en W ligt. Er is geen tijd en geld om deze inspraakmogelijkheid voor inwoners uit te werken en in te voeren. De gemeente heeft al de handen vol aan andere participatieprojecten.

Dat schrijft het college van B en W in een reactie op het initiatiefvoorstel van oud-raadslid Mpanzu Bamenga van D66. Dat standpunt weerhoudt de democraten niet om het Burgerberaad toch aan de orde te stellen in de gemeenteraad van dinsdag 10 mei. Het voorstel houdt in dat een bij gewogen loting geselecteerde groep Eindhovenaren mee kan praten over een concreet onderwerp.

‘Gemeenteraad gaat hier over’

Bamenga kan het voorstel niet zelf verdedigen, want hij is gestopt als raadslid. Dat doet nu fractievoorzitter Jorien Migchielsen. ,,Wij zetten door omdat we denken dat een Burgerberaad een belangrijke bijdrage is aan betere besluitvorming, juist door inwoners mee te nemen", aldus Bamenga. ,,Het is gebruikelijk dat het college daar iets over zegt, maar het is de gemeenteraad die daar over gaat. Zeker nu er een nieuwe samenstelling is na de verkiezingen.”

Volledig scherm Oud-raadslid voor D66 Mpanzu Bamenga, Eindhoven. © Kees Martens/DCI Media

Het college van B en W schrijft aan de raad dat er veel nieuwe participatievormen in ontwikkeling zijn. Er is een nieuwe verordening participatie waarvoor bijvoorbeeld gamefication (meningen peilen via digitale spelvormen) en social design ingezet worden. Ook voor handhaving van regels en wetten in de wijken moet een nieuwe vorm van inspraak gevonden worden. En de raad wil dat de hele stad betrokken wordt bij het vinden van een goede invulling voor het dit voorjaar aangekochte landgoed De Wielewaal. Om nog maar te zwijgen over een goede manier die gezocht moet worden om inwoners te betrekken bij alle woningbouwplannen, zeker nu de Omgevingswet die volgend jaar ingaat meer inspanningen eist van de gemeente.

Begeleiding burgerberaad kost ook geld

Verder wordt het opstellen van een buurtbegroting in Oud-Woensel en de debattenserie Blik op Eindhoven nog geëvalueerd. Dat kost allemaal ambtelijke capaciteit en geld. En dus is er geen ruimte om ook nog een serieus Burgerberaad op te zetten. Over deze vorm is het college in principe positief. Maar de loting moet goed gebeuren om een evenredige vertegenwoordiging te vinden. Ook zijn er flinke kosten mee gemoeid om het beraad goed te begeleiden. Bovendien moet de vraag die aan de groep Eindhovenaren voorgelegd wordt, helder en duidelijk zijn, omdat het anders niet werkt.

Volledig scherm De poorten van landgoed de Wielewaal in Eindhoven kunnen vanaf 2025 open nu het voormalige Philips-eigendom wordt aangekocht door de gemeente Eindhoven. De inwoners krijgen inspraak over de invulling van de plannen. © Michel Theeuwen

Hoe dat allemaal moet, is nog verre van duidelijk, oordeelt het college. En dus is het alles bij elkaar genomen op dit moment nog te vroeg om het voorstel van Bamenga te 'omarmen’, staat in de brief aan de raad. Wel onderschrijft het college ‘de geest van het voorstel en de ambitie om diverse inwoners breed en op innovatieve manieren te blijven betrekken’.

Quote Alles van waarde kost tijd en aandacht en dat is morgen niet allemaal meteen gedaan. Maar dat mag geen reden zijn om ons te laten ontmoedi­gen. Mpanzu Bamenga, Oud-raadslid D66 Eindhoven

Bamenga denkt dat de praktische bezwaren die het college opwerpt niet het probleem hoeven te zijn. ,,Daar moeten we het in de raad over hebben en dan moeten we keuzes maken wat we wel en niet oppakken. Want alles van waarde kost tijd en aandacht en dat is morgen niet allemaal meteen gedaan. Maar dat mag geen reden zijn om ons te laten ontmoedigen.”