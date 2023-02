In haar column ‘Pas op voor de burn-outfabriek’ breekt Joyce Sylvester een lans voor politici en het openbaar bestuur (ED 4-2). Burn-out zou op de loer liggen en op provinciaal en lokaal niveau brengt het bijbaantje voor politici volgens Sylvester slechts respectievelijk 1500 en 720 euro per maand op en Tweede Kamerleden zouden er met 120.000 euro per jaar goed vanaf komen.

Eigenlijk is dat risicoloos najagen van de eigen (waan)ideeën dik betaald en zou een vergoeding daarvoor op modaal niveau moeten liggen. Een aantal politici die als volksvertegenwoordiger hun werk uitermate serieus nemen en daarmee echt het volk dienen is dit salaris wel dubbel en dwars waard.

Springplank naar baantje als openbaar bestuurder

Volgens Joyce Sylvester zouden politici er niet voor zichzelf zitten, maar voor de gemeenschap. Voor een aantal klopt dat, maar de realiteit is dat het voor velen een springplank is om een overbetaald baantje als openbaar bestuurder te bemachtigen. Dat sommige politici en openbaar bestuurders het soms niet trekken is doorgaans een gebrek aan management en bestuurlijke kwaliteit. Op zich helemaal niet erg, want iederéén heeft zijn/haar kwaliteiten maar man has got to know his limitations.

Bij mooi weer is iedereen een goede manager/bestuurder maar bij slechter weer worden de mannen van de jongens cq de vrouwen van de meisjes onderscheiden. En bij slechter weer krijgen die jongens en meisjes vanwege onvoldoende kwaliteit voor hun taken en posities dus stress en burn-outklachten. Besturen en managen is een vak apart!

Quote Democratie is niet effectief om kwalita­tief goede managers en bestuur­ders te laten bovendrij­ven

Helaas is democratie niet effectief om kwalitatief goede managers en bestuurders te laten bovendrijven. Dat sommigen het bestuurlijke en politieke strijdtoneel moeten verlaten is op zich niet zo erg maar buitengewoon ernstig is dat de door politici en openbaar bestuur veroorzaakte maatschappelijke kosten en schade de pan uit rijzen. Als de kosten voor besluitvorming relatief hoog zijn ten opzichte van hetgeen waarover een besluit wordt genomen zijn de verhoudingen zoek (legio voorbeelden: vergoeding aardgas schade Groningers).

Democratie en openbaar bestuur is peperduur

Onze democratie en openbaar bestuur is peperduur en wordt steeds duurder waarbij die kosten en de vele wanprestaties ongelimiteerd en ongegeneerd op de belastingbetaler kunnen worden afgewenteld. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wordt dus naast de zorg ook het openbaar bestuur ‘as-is’ onbetaalbaar.

De trend vanuit persoonlijke posities is begrijpelijk maar voor onze maatschappij liggen we aardig op ramkoers. Op straffe van ‘financial runaway’ (voorbeelden te over in zuid Europa) en dus uiteindelijk onder- en teloorgang zullen kwaliteit en kosten van ons openbaar bestuur structureel op orde dienen te worden gebracht.