Busbedrijf Hermes scoorde in 2021 ietsjes beter, volgens eigen onderzoek

Video Daniël maakt weer wheelies met zijn nieuwe fiets

EINDHOVEN/VALKENSWAARD - Een kleine twee weken duurde het voordat Daniël Dubach zijn nieuwe fiets mocht ophalen bij Trek Bicycle Eindhoven. Dezelfde fiets als die hij ongeveer een maand geleden gekocht had van zijn spaargeld, maar waar hij maar twee weken op gefietst had. Zo verdrietig als hij toen was, zo gelukkig is hij nu.

21 maart