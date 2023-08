Buschauffeurs Hermes mogen geen vrije dagen meer opnemen, ondernemingsraad spant kort geding aan

Selena en vele anderen zoeken studenten­ka­mer in Eindhoven: ‘Ik betaal echt geen 500 euro voor tien vierkante meter’

EINDHOVEN - Het nieuwe studiejaar staat voor de deur en dat betekent ook een ware run op studentenkamers. Al is geschikte woonruimte vinden in Eindhoven allesbehalve makkelijk. ,,De competitie is enorm.”