Buschauffeurs in Eindhoven gaan zaterdag staken: ‘Waarschijnlijk gaat een groot deel niet rijden’

Aantal coronapa­tiën­ten in Brabantse ziekenhui­zen stijgt weer

EINDHOVEN - De afgelopen week is het aantal Brabanders dat met corona of het vermoeden van corona in het ziekenhuis ligt voor het eerst sinds lange tijd niet gedaald, maar juist weer iets gestegen. In totaal liggen er 126 Covidpatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, van wie 76 patiënten in Zuidoost-Brabant.

17 mei