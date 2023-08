Buurt in Eindhoven verrast door opslagplek voor bouwmateriaal in plantsoen: ‘Er lopen en fietsen hier veel kinderen’

Auto raakt van weg en belandt schuin in sloot in Best, bestuurder klimt zelf uit auto

BEST - Een auto is woensdagochtend in Best van de weg geraakt. De bestuurder leek bekneld te zitten in het voertuig, maar kon uiteindelijk toch zelf uit de wagen stappen. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot langs de Oirschotseweg gehaald.