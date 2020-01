Buurtbewoners ergeren zich kapot aan ‘knullige’ lantaarnpaal midden in Eindhovens parkeervak

‘Stoel tegen hoofd agent gegooid’ bij wedstrijd FC Eindhoven - Helmond Sport, agent gewond naar ziekenhuis

23:02 EINDHOVEN - Een agent is gewond geraakt bij de wedstrijd FC Eindhoven-Helmond Sport vrijdagavond. Hij is hard geraakt door een voorwerp. De politie vermoedt dat er een stoel tegen zijn hoofd is gegooid.