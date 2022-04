Buurtbewoners nog niet overtuigd van plan woningbouw op hoek Biesterweg/Ericastraat in Eindhoven

Gemeente zwijgt over eventuele huldiging bij bekerwinst PSV: ‘niet op de fanfare vooruit lopen’

EINDHOVEN - Is het omdat ze er te weinig vertrouwen in hebben of willen ze niet op de zaken vooruitlopen? De gemeente wil in ieder geval nog niks zeggen over een eventuele huldiging van PSV als de Eindhovense club zondag de bekerfinale tegen Ajax wint.

15 april