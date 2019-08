BV Nederland gegijzeld, maar door wie?

EINDHOVEN - Dat teveel stikstof schadelijk is voor de natuur, is in boerenland Brabant wel bekend. Dat stikstof zelfs de BV Nederland zo’n beetje kan lamleggen, is nieuw. Hoe kan dat? Negen vragen en antwoorden.

1. Wat is stikstof?

Stikstof is overal om ons heen. Lucht die we dagelijks inademen bestaat voor 78 procent uit stikstof en slechts voor 21 procent uit zuurstof. Het is een zogenoemd inert gas, dat uit zichzelf geen chemische reacties aangaat. Het is reuk-, kleur- en smaakloos.

Als we over de schadelijke werking voor de natuur praten, gaat het over stikstofverbindingen. Er zijn de zogenoemde stikstofoxiden, die ontstaan bij een verbrandingsproces. Het is de lucht die uit de schoorsteen van een fabriek komt of uit de uitlaat van je auto of scooter. En je hebt de waterstofverbindingen, die vooral voortkomen uit mest van vee: de ammoniak. In Nederland, en zeker in Brabant, is landbouw de grootste bron van stikstofuitstoot.

2. Wat doet stikstof met onze natuur?

Stikstof is in principe een voedingsstof voor de bodem. Maar overdaad schaadt. Sommige planten doen het dan zó goed, dat ze soorten die juist houden van voedselarme grond verdringen. Vogels en insecten die van die planten leven, verdwijnen vervolgens ook. De biodiversiteit neemt af.

3. Is dat een nieuw probleem?

Nee, de stikstofbelasting op natuur is al jaren erg hoog. Nederland is relatief klein en vol, met veel bronnen van stikstof en al snel dichtbij natuurgebieden. Zeker ook in deze regio, Zuidoost-Brabant, met zijn concentratie intensieve veehouderijen.

De stikstofcrisis die nu heerst, is vooral gelinkt aan Natura 2000-gebieden; dit is een omvangrijk Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Nederland zijn er zo’n 160 Natura 2000-gebieden, Brabant herbergt er ongeveer twintig. Bekende namen in deze regio zijn De Peel, Strabrechtse Heide en Kampina.

4. Hoe werd het beschermen van natuur tot een probleem?

Toen Nederland eenmaal zoveel Natura 2000-gebieden had, en daarvoor heel veel Europese subsidie binnenhaalde, bleek steeds vaker dat de regels belemmerend werkte voor bijvoorbeeld veehouders met uitbreidingsplannen. In het kort: de natuur zat de economie dwars. Ondernemers moesten aantonen dat hun investeringen geen negatieve uitwerking hadden op de nabijgelegen natuurgebied, maar dat was erg complex en voor afzonderlijke bedrijven bijna ondoenlijk. Het ontbrak de overheden aan heldere kaders om vergunningsaanvragen te toetsen en die stapelden zich dan ook op.

5. Wat is de PAS?

De PAS staat voor Programmatische Aanpak Stikstof. Om de impasse te doorbreken, werd een omvangrijk rekenmodel gebouwd, dat het mogelijk had moeten maken om de natuur te beschermen én tegelijkertijd bedrijven de ruimte te geven om te groeien. Het systeem werd in 2015 ingevoerd. Milieuclubs, met Werkgroep Behoud de Peel voorop, waren vanaf het allereerste moment kritisch en vochten op PAS gebaseerde vergunningen aan. Met succes. Raad van State concludeerde in mei dat in de stikstofregeling teveel aannames zaten; verwachte, maar nog onbewezen resultaten van stikstofreducerende maatregelen, zoals luchtwassers en andere innovatieve technieken. De natuur wordt onvoldoende beschermd. De PAS mag sindsdien niet langer dienen als onderbouwing van een vergunningaanvraag.

6. Wat is het gevolg?

Dat de vergunningverlening zo goed als stilligt. Vergunningen mogen alleen worden verleend als bewezen is dat de natuur niet verder wordt aangetast. Maar er is nog geen alternatief voorhanden om dat te bepalen. Bovendien zet de rechtbank een streep door veel op de PAS gebaseerde vergunningen die nog niet onherroepelijk waren, bijvoorbeeld omdat er bezwaar is gemaakt.

Die impasse treft niet alleen boeren die willen uitbreiden in de buurt van een Natura 2000-gebied, maar raakt in feite alles waarbij extra stikstof vrijkomt: de bouw van woonwijken, het verbreden van snelwegen, het aanleggen van bedrijventerreinen en ga zo maar door.

7. Wat nu?

Er moet snel iets gebeuren. Het rekeninstrument om de uitstoot van stikstof te bepalen heet Aerius. Het RIVM (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu) werkt aan een nieuwe, aangepaste versie, die waarschijnlijk komende week wordt gepresenteerd. In Den Haag is een speciale commissie samengesteld onder leiding van oud-minister Johan Remkes. Deze club van deskundigen – tien man sterk – maakt overuren en zoekt naar een uitwegen uit de crisis. Voor de korte termijn en de lange termijn. Uiteindelijk zal er een landelijke PAS 2.0 komen, een regeling die wel aan alle eisen voldoet, maar dat gaat jaren duren. Overheden en bedrijfsleven zitten nu vooral verlegen op oplossingen voor de komende jaren.

8. Waar zoeken Remkes cs. oplossingen?

Er zijn drie manieren, zo heeft Raad van State in het veelbesproken PAS-vonnis aangegeven, dat projecten die op zichzelf tot extra stikstofuitstoot leiden toch vergund kunnen worden.

1. Intern salderen: extra maatregelen zorgen ervoor dat de totale uitstoot op één locatie niet toeneemt. Voorbeeld: een boer breidt uit met een stal, maar investeert ook in nieuwe technieken, waardoor er geen toename van de stikstofuitstoot is.

2. Extern salderen: bijvoorbeeld door (de rechten van) een of meer bedrijfven in de directe omgeving op te kopen en te beëindigen. Per saldo gaat de stikstofuitstoot dan niet omhoog, of zelfs omlaag.

3. De ADC-toets. De A betekent dat er geen Alternatief mag zijn, de D staat voor Dwingende reden van groot openbaar belang en de C betekent dat er Compenserende maatregelen getroffen moeten worden (lees: nieuwe natuur). Deze toets werd tot nu toe nog zelden ingezet, maar had bijvoorbeeld succes rond de aansluiting van de Westparallel (N69) op de A67 in Veldhoven.

De commissie Remkes komt waarschijnlijk eind september met een uitspraak. Overheden en bedrijven hopen dat de vergunningverlening vervolgens weer enigszins op gang komt. Maar Remkes kan niet toveren. De stikstofcrisis zal de Nederlandse economie nog jarenlang parten spelen. Nu al zijn projecten fors vertraagd en is volstrekt onduidelijk hoe lang dat nog gaat duren. Het zal ook per bouwplan, per gebied verschillen. Hoe verder het bouwproject van Natura 2000-gebied af ligt, hoe meer er mogelijk is, bijvoorbeeld.

Ook de ADC-toets heeft beperkingen. De eisen zijn zeer streng. En het is niet zo dat alle grote bouwprojecten straks zomaar via de ADC-toets doorgang kunnen vinden. Een voorbeeld: de C(ompensatie) in ADC staat vaak voor het aanleggen van nieuwe natuur, die ook weer beschermd moet worden. Dan lukt eenvoudigweg niet in een klein land als Nederland.

9. Hebben we niet te veel beschermde natuurgebieden in Nederland?

Die suggestie werd afgelopen weekend fijntjes gedaan door Marc Calon, de voorman van boerenorganisatie LTO Nederland. In de Telegraaf stelde hij de beschermde natuur in Nederland te versnipperd is. ,,Ik stel de vraag: liggen die natuurgebieden wel goed? Moet de natuur alles bepalen wat wij nog mogen in Nederland?”'

Met die opmerkingen joeg hij half Nederland op de gordijnen. Femke Dingemans van de Brabantse Milieufederatie (BMF) was ‘zeer verbaasd’. ,,Dit druist in tegen zóveel rapporten, tegen zóveel onderzoeken, die onomstotelijk hebben aangetoond dat de kern van het stikstofprobleem bij de intensieve veehouderij ligt.”

De BMF pleit al jaren voor een afname van het aantal dieren. ,,Een heel pijnlijke maatregel, maar de enig beste oplossing voor het stikstofprobleem. De economische ontwikkeling wordt gegijzeld door de veehouderij, niet - zoals Calon beweert - door de natuur.”