Cabaretier Theo Maassen is voortaan vooral ‘de broer van’

Nieuw restaurant Benz in De Kazerne: doel om Michelin­ster te behalen

18:44 EINDHOVEN - Bijna geruisloos opende afgelopen weekend restaurant Benz, het tweede restaurant in de oude brandweerkazerne aan de Paradijslaan in Eindhoven. De naam is afkomstig van de eerste brandweerauto, die er in 1923 in de toenmalige brandweerkazerne gestald werd. Annemoon Geurts, Koen Rijnbeek en chefkok Rasmus Olander spreken de ambitie niet hardop uit. “Maar als we een ster kunnen krijgen, lopen wij er niet voor weg!”