Cafédeur blijft dicht voor expat in Eindhoven: ‘Ik ben hier nu vijf maanden en dat is lang genoeg om te weten dat ik nooit hier ga wonen’

Backstage bij bedrijven in regio Eindhoven

29 maart EINDHOVEN - Zelf bitterballen maken, meerijden in een elektrisch boodschappenbezorgwagentje of meehelpen met een glasherstel? Tijdens de Klokhuis Backstage-dagen op zaterdag 30 maart is er genoeg te doen voor kinderen die alles te weten willen komen over een bedrijf. Uiteraard ook in de regio Eindhoven.