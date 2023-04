Canadese Veteraan Roly Armitage (98) zoekt de Eindhovense Jan, die hij in 1944 redde van de kou

Spreekko­ren laten PSV'er Simons koud: ‘Hij is mikpunt omdat hij zo goed is’

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij vertelde vrijdag voor aanvang van het eredivisieduel met Excelsior dat PSV de bekerzege op Spakenburg van dinsdag in zijn ogen op een hele logische manier had gevierd. ,,Wij bereiken een finale tegen een amateurclub, dat klopt. Maar hadden we dat dan alleen mogen vieren als het 10-0 was geworden voor ons?”