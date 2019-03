Carnaval in Eindhoven begint steeds vroeger

,,De vrijdag is inmiddels een volwaardige carnavalsdag geworden en de dinsdag is sinds enkele jaren, met name in de avond, weer volle bak”, aldus Kusters. Samen met de andere horeca-ondernemers op de Eindhovense Markt exploiteerde hij ook de carnavalstent op het plein. ,,Het was vijf dagen volle bak dus we hebben niets te klagen.” Volgens de ondernemer beginnen carnavalsvierders in Eindhoven ook steeds vroeger. ,,Dan merk je wel dat het in de nacht wat eerder rustiger wordt. De uurtjes die er aan de voorkant bij komen gaan er aan de achterkant vanaf.”