Carnaval in Geldrop-Mierlo: zonder optocht, maar genoeg te doen

GELDROP-MIERLO - Een optocht is er niet in Geldrop dit jaar, maar er is genoeg te beleven voor de kinderen en volwassen carnavalvierders in de gemeente.

De start van het carnaval is donderdagavond om 21.11 uur met de sleuteloverdracht. Die vindt dit jaar in Mierlo plaats bij de Vereniging de Kersepit in de Koffer op het Molenplein in Mierlo. De carnavalsverenigingen uit Geldrop en Mierlo zijn aanwezig als Jos van Bree de sleutel overhandigd aan de Hoogheden.

Op zaterdag begint om 14.30 uur de optocht in Mierlo. In Geldrop is dit jaar geen optocht. Wel wordt de Ereburger bekendgemaakt op zaterdag om 13.00 uur in het centrum van Geldrop bij Heerenhuis 23, Heuvel 23. Dan wordt ook de Lappegatse vlag gehesen.

Kindercarnaval

Voor de kinderen is er extra aandacht omdat de optocht niet doorgaat. Zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur is er kindercarnaval op het horecaplein in Geldrop met KinderSkihut, ballonnenclown, springkussen, schminken en kindercarnavalsmuziek. Kinderen kunnen zaterdag om 14.30 uur ook terecht in de Dreef in de Coevering.

Senioren zijn welkom in de Kastanjehof op maandagmiddag om 14.00 uur. Daar treden Tommy van Hurk en Ronald Heijmans op.

Voor het volledige programma van de carnavalsverenigingen zie: broakesezotten.nl, degeldropsejagers.nl en dekersepit.nl.