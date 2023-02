Carnavallen bij nieuwe feestlocatie in D'n Schuur: dit is het programma

indebuurt.nlGade gij carnavallen in Lampegat ? Dat kan dit jaar op verschillende locaties in het centrum, zoals in D’n Schuur. Vijf dagen lang ga je los in een grote feesttent bij de Paterskerk, met elke dag iets leuks op het programma.

Wilhelminaplein, Stratumseind en Stadhuisplein: allemaal plekken waar je carnaval viert in Eindhoven. Dat kan dit jaar ook op een nieuwe locatie: in D’n Schuur. Van 17 februari tot en met 21 februari komt er een grote feesttent op het plein tussen hotel Pullman Eindhoven Cocagne en DomusDELA. Daarnaast vind je hier een overdekt buitenpodium waar kapellen, bands en orkesten carnavalsmuziek spelen.

Vrijdag 17 februari

Op vrijdagmiddag barst het carnavalsfeest al los in D’n Schuur. Zo ga je naar de liveuitzending van de carnavalskrakerverkiezing door Radio JND. Benieuwd naar de winnaar? Vanaf 14.00 uur bezoek je de finale van het liedjesfeest in D’n Schuur. In de avond treedt coverband NoiZZ op. De zaal opent om 13.30 uur en je kunt gratis naar binnen. Komt dat zien!

Zaterdag 18 februari

De dag van de Lampegatse Optocht! Volgens traditie begint carnaval in Eindhoven met D’n VurTocht, een feest voor de optocht. Vanaf 10.30 uur gaat het los in D’n Schuur, de nieuwe locatie van D’n VurTocht. Tussen 11.00 en 13.00 uur zijn er optredens van artiesten als de Wannebiezz, Zanger Bas en Tante Loes. Zin in een afterparty? Na de optocht is de NaTocht met prijsuitreiking in D’n Schuur. De entree is gratis.

Zondag 19 februari

De derde dag in D’n Schuur begint vanaf 13.00 uur met een kindermiddag. De kleinste carnavalsvierders hossen hier op feestmuziek van Dj Bee. Elk kind krijgt een stempelkaart voor een zakje chips, limonade en suikerspin of popcorn. Vol is vol, dus wees er snel bij. Voor de grote Lampegatters is het in de avond feest. Dan staan onder andere Heddewellus, Frankie Boerenkamps en Danny Canters op het podium. De toegang is gratis. Keigezellig!Maandag 20 februari

Maandag 20 februari

Op maandag staat D’n Schuur in het teken van Lampegat Pride, een nieuw en extravagant feest met roze tintje. Iedereen is hier welkom. Op het feestje draait dj Marjo foute hits en carnavalsmuziek en treedt onder andere dragqueen Megan Schoonbrood op. En natuurlijk kan de grootste diva van Nederland niet ontbreken: Karin Bloemen! Lampegat Pride begint om 13.00 uur en de entree is gratis.

Dinsdag 21 februari

De laatste carnavalsdag sluit je bij D’n Schuur af met een knaller, namelijk de boerenbruiloft. Tinus en Sjaan geven elkaar het jawoord. Maar daarmee is het feestje nog niet afgelopen. Samen met Blusswerruk zorgen ruim twintig kapellen voor een afsluiting in stijl. De eerste namen zijn al bekend: Heavy Hoempa, Martin Hurkens, Bar Gebeuren, SHK de Eendracht, Black WoooW komen d’n leste avond een feestje bouwen. De deuren openen om 12.00 uur en de toegang is ook dinsdag gratis.

Alles over carnaval in Eindhoven 2023 lees je hier.

