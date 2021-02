Catharina Ziekenhuis onderzoekt vijf sterfgevallen op afdeling hartchirurgie na corona-uitbraak

Covid op afdeling hartchirur­gie Cathrien: ‘Over die vier man op een kamer heb ik wel gemopperd’

13:49 EINDHOVEN - Met hartklachten, ga je naar het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, heet het al snel in deze regio. Uitgerekend op de afdeling hartchirurgie sloeg de Britse variant van het coronavirus flink om zich heen. Op deze afdeling zijn in totaal 30 patiënten en medewerkers positief getest. In elk geval één sterfgeval, een Eindhovenaar (77) bij wie na een zware operatie corona werd ontdekt, wordt nader onderzocht.