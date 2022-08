Chaos en drukte op station Eindhoven door geen treinen naar Boxtel, NS: ‘Stel als mogelijk uw reis uit’

Russen vechten met chips van Eindhovens bedrijf: aanwezig in zelfmoord­dro­nes en kruisraket­ten

EINDHOVEN - Russische kamikaze-drones en kruisraketten die worden ingezet in de strijd in Oekraïne, zijn uitgerust met chips van NXP. Onderzoekers legden bloot hoe het Eindhovense chipbedrijf een belangrijke rol speelt in Russische wapensystemen.

