Chaos rond parkeren in Eindhoven tijdens laatste avond Glow

Het gevolg was een lange rij van automobilisten die muurvast stonden voor de parkeergarage. De gemoederen liepen daarbij op. Sommige automobilisten konden nog tijdig keren en elders een parkeerplaats in de stad zoeken. Hun gereserveerde tickets konden ze niet gebruiken.

Onvoldoende geanticipeerd

Q-Park riep bezoekers van Glow die met de auto kwamen juist op om vooraf een plek te reserveren à €17,50 om zeker te zijn van een parkeerplaats. Q-Park erkent dat zaterdagavond een en ander mis is gegaan. Woordvoerster bij Q-Park Sarah Hoogstraten: ,,We hebben een samenwerking met Glow. Halverwege de week bleek dat vanwege de veiligheid de weg naar de Admirant dicht ging en de parkeergarage daar niet bereikbaar was. Bestaande reserveringen van de Admirant hebben we geïnformeerd dat zij elders terecht konden zoals in de Heuvelgalerie, Stadhuisplein, bij de Fuutlaan en de Bijenkorf. De hele week is het goed gegaan maar de drukte van zaterdag hebben wij niet voldoende zien aankomen. Binnen een aantal uren waren meer dan honderd tickets voor de avond gereserveerd terwijl op de locatie ook veel kort parkeerders bleven staan. Er gingen te weinig mensen naar huis waardoor parkeerplaatsen niet vrij kwamen. Wij hebben daar niet genoeg op geanticipeerd.“