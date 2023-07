Chemische PFAS-stoffen zijn verspreid over heel Helmond, maar inwoners hoeven niet te vrezen

achtergrondHELMOND - Het zit in het zwemwater in Berkendonk, in speelzand van speeltuinen en het zweeft door de lucht. Overal in Helmond zijn de chemische stoffen met de verzamelnaam PFAS te vinden. Hoe zijn de problemen ontstaan en hoe groot is het gevaar?