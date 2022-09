Chili fest in Klokgebouw: ‘Toen mijn gezicht begon te tintelen, wist ik dat ik moest stoppen’

Tijdens de wedstrijd chilipepers eten is het de uitdaging om pepers te eten die iedere keer hoger staan in de schaal van Scoville. Deze schaal geeft de maat aan hoe heet de peper in de mond aanvoelt. De schaal bestaat uit 26 verschillende waardes. Paprika heeft als eenheid 0 en de hoogste is pure capsaïcine, dit laatste is de stof die in de pepers zit en die het hete gevoel geeft op je tong. Water drinken helpt niet, de liters melk die klaar stonden wel. De winnaar Jason lukte het om een ‘Carolina Reaper’ te eten: waarde 2.200.000!

Ze smaken naar tropisch fruit

En degenen die liever zelf aan de gang gaan, konden terecht bij Anchillique. Tom en Angelique voorzien de liefhebber in de zaadjes om zelf de chiliplanten te kunnen kweken. Tom: „Naast de zaden vinden we het ook interessant om te experimenteren voor de koks in de keuken. Zo zijn onze poeders en blends ontstaan. Koken in de keuken en dan als aperitief even genieten van onze chiliwodka, die je zelf kunt maken met onze mix. Dat is genieten. Het moeilijkste is niet om de wodka te maken, maar om die drie weken laten staan om de smaak te laten ontstaan.”