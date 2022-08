Chipdip ligt op de loer: computerchips minder in trek

ANALYSE Jakobs zal met Philips eigen koers moeten varen

EINDHOVEN - Juist over de tak met de grootste problemen heeft de nieuwe Philips-topman al meer dan tweeënhalf jaar de leiding. En toch is ‘slaapapneu-baas’ Roy Jakobs, gerijpt in de keuken van Frans van Houten, de beste keus volgens de toezichthouders.

