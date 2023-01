Cibatax opnieuw failliet, taxibedrijf overgenomen door Van Gerwen Groep

EINDHOVEN - Taxibedrijf Cibatax uit Eindhoven is eerder deze maand - voor de derde keer in acht jaar tijd - failliet verklaard. Het bedrijf wordt per 1 februari overgenomen door Taxibrainport, een dochter van de Van Gerwen Groep uit Eindhoven en Zeeland.

Directeur Marco van Gerwen laat in een persbericht weten dat hij er naar streeft om zoveel mogelijk van de 62 medewerkers van Cibatax over te nemen. Ook alle contracten die Cibatax heeft met klanten, worden volgens Van Gerwen voortgezet.

De coronacrisis en de daarmee samenhangende sterke terugval van het aantal taxiritten is een van de grote boosdoeners die leidden tot het faillissement. Na de pandemie zijn die ritten nooit meer op het oude niveau teruggekomen, liet curator Matthijs Steenpoorte eerder weten. Ook de sterk gestegen dieselprijs, de personeelstekorten én de lage marges in de branche deden volgens hem een duit in het zakje.

Overnames in 2015 en 2019

De naam blijft op de taxi’s staan, net zoals bij de eerdere overnames van het taxibedrijf in 2015 en 2019. Toen werd het failliete Cibatax door respectievelijk Connexxion en Hendriks Taxi overgenomen. Formeel is het nu dan ook niet Cibatax dat failliet is verklaard, maar Hendriks.

De nieuwe tak van Taxibrainport zal zich vooral gaan richten op het luxe, zakelijke vervoer, meldt Van Gerwen. Cibatax was daarin al gespecialiseerd.

Cibatax is sinds het faillissement op 17 januari werd uitgesproken, blijven doorrijden. Al vrij snel meldden zich volgens Steenpoorte overnamekandidaten. De curator is blij dat Cibatax een doorstart kan maken ‘bij een grote regionale speler. Taxibrainport/Van Gerwen Groep kent de markt en de marktomstandigheden’.

Ruim 160 taxi's

Taxibrainport heeft meerdere bedrijven onder zich. Naast Cibatax zijn dat Taxi Jansen, Van de Oetelaar, Taxi Centrale Best, Hotax, Vervoersservice Van Gerwen, Luchthavenvervoer.nl en Interlux. Door de overname van Cibatax beschikt de Van Gerwen Groep nu over ruim 160 taxi's, die samen zo'n 6000 ritten per week maken.